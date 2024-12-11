В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

В Абхазии из-за остановки ИнгурГЭС свет будут включать на 2,48 часа в день

В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Вся страна осталась без света, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

Электроснабжение отсутствует на всей территории в связи с приостановкой работы единственной рабочей станции — Ингурской гидроэлектростанции.

Проблемы с подачей электричества возникли в результате снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября Абхазия стала закупать электричество в России, но для полного покрытия потребностей объема этой энергии не хватает.

Свет будут давать днем только на три часа

Жители Абхазии будут получать электричество по 2 часа 48 минут в сутки.

Отмечается, что подстанции «Сухум-1» и «Афон» будут давать электричество с 07:00 по 08:24 и 14:00 по 15:24, подстанции «Сухум-2» и «Пицунда» — с 08:24 по 09:48 и 15:24 и 16:48.

С 1 ноября свет отключали по два часа днем и ночью, а с 6 декабря — на шесть часов в сутки. С 9 декабря график вновь изменился: электричество решили подавать дважды в день по 2 часа 20 минут. При этом в компании отметили, что в вечернее и ночное время — с 21:00 по 7:00 по московскому времени — не будет ограничений в подаче электроэнергии, уточнили в компании.

Из-за энергодефицита в Абхазии решили закрыть школы и детские сады

«Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений», — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

Он заявил о закрытии школ и детских садов в регионе с 10 декабря. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что представители республики прибегают к провокациям, чтобы сформировать негативный образ России в глазах населения. Депутат призвал абхазскую сторону «прекратить играть в эти игры, поскольку доиграются, вот и все».