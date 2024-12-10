«Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

Затулин: Абхазия должна прекратить спекулировать на отношениях с РФ

Абхазии следует прекратить провоцировать Россию, создавая негативный образ страны в глазах своего населения. К этому призвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Комментируя новость о том, что Абхазия закроет школы и детские сады в связи с энергодефицитом в республике, он подчеркнул, что Сухум ведет нечестную игру. «Это для того, чтобы сформировать образ России в глазах населения, правильно? Вы прекратите играть в эти игры. Вы доиграетесь просто, вот и все», — сделал акцент парламентарий.

Затулин назвал чистой провокацией закрытие учебных заведений вместо того, чтобы запретить майнинг, потребляющий около 45 процентов всей электроэнергии республики.

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В России объяснили приостановку финансирования Абхазии

Россия приостановила финансирование Абхазии из-за невыполнения Сухумом своих обязательств. О подробных причинах рассказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Гармонизировать законодательство Абхазия не хочет Николай Силаев старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО

По его словам, между РФ и Абхазией есть соглашение касательно содействия обеих сторон выполнению программ социально-экономического развития. В рамках уговора Москва призвала Сухум уравнять условия для российских инвесторов в республике с теми, на которых работаю абхазские инвесторы в РФ. Кроме того, согласно договору, Абхазия обязуется признавать решения российских судов и активно сотрудничать по линии правоохранительных органов с Россией.

При этом власти республики уже обращались к Москве с просьбой вернуть социальные выплаты. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба указал, что без российского финансирования у республики не будет средств для зарплат бюджетникам.

В Госдуме назвали условие для возобновления финансирования Абхазии

Финансовая поддержка Абхазии будет возобновлена, когда власти республики перестанут спекулировать на отношениях с Россией. Об этом условии рассказал Затулин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парламентарий не исключил, что соцвыплаты вернут, когда Сухум прекратит разыгрывать договоренности с Москвой ей в ущерб. Он заявил, что Россия не потерпит подобного неуважения к заключенному соглашению.

«Если вы отказываетесь от прежде заключенных договоренностей, которые были плодом переговоров и всего остального, если вы настаиваете на том, что граждане России не должны иметь в Абхазии тех прав, которые имеют граждане Абхазии в России, и считаете это принципиальным, боитесь наплыва из России людей в Абхазию, то, собственно говоря, какие у вас основания от нас ждать безвозмездной помощи?» — задался вопросом депутат.

Он подчеркнул, что силы внутри страны, ответственные за подобные провокации, должны быть наказаны, после чего у РФ будут основания для возобновления соцвыплат.