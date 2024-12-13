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03:30, 13 декабря 2024Бывший СССР

Отказ Зеленского от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией объяснили

Политолог Коньков: политика Зеленского держится на продолжении боевых действий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского держится на продолжении боевых действий, рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил отказ украинского лидера от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией.

«Сложившаяся на сегодняшний день властная позиция Зеленского держится на продолжении боевых действий. Потому что, как мы знаем, уже больше полугода, с мая, Зеленский является нелегитимным. Его полномочия закончились, истекли. Новые выборы на Украине не проводились», — рассказал Коньков.

Политолог напомнил, что выборы представителей власти в Верховную раду также не проходили уже больше пяти лет.

Поэтому любые замирания, будь то перемирие или мирные договоренности окончательные, восстанавливают потребность в том, чтобы внутри страны происходили определенные процедуры, которые, скорее всего, приведут к уходу Зеленского и всей его команды

Александр Коньковполитолог

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Также Песков отметил, что Москва рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира и поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта.

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