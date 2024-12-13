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12:54, 13 декабря 2024Россия

Песков прокомментировал ответный удар за обстрел Таганрога западными ракетами

Песков: удар России по энергетике Украины был ответом на атаку на Таганрог
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Удар Вооруженных сил (ВС) России по энергетике Украины в том числе был ответом на ракетную атаку западными ракетами на Таганрог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В том числе», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, была ли атака, нанесенная 13 декабря, ответом на ракетный удар западным оружием по Ростовской области.

11 декабря Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. В результате падения фрагментов снарядов пострадали военные.

13 декабря ВС России нанесли ответный массированный удар по Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

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