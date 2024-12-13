Подросток отбил мяч рукой и стал «Росомахой»

В России подросток отбил мяч и сломал три кости сразу

Подросток сломал три кости на руке во время игры в футбол. О необычном медицинском случае «Ленте.ру» рассказал травматолог-ортопед Филатовской детской больницы, кандидат медицинских наук Андрей Семенов.

17-летний россиянин попал в больницу после тренировки по футболу, которым занимается полупрофессионально. Подросток стоял на воротах, когда в него полетел мяч. Отследив траекторию мяча, парень поднял обе руки и подпрыгнул, чтобы отбить удар. Однако мяч угодил только в левую кисть. Подросток почувствовал сильную боль и был доставлен в больницу с подозрением на перелом.

Как оказалось, из-за силы удара кисть переразогнулась, и парень получил перелом оснований трех пястных костей сразу. Поскольку переломы были со смещением, подростка прооперировали. Ему провели репозицию пястных костей и остеосинтез — вставили в поврежденные кости металлические спицы по специальной методике с изгибанием. Кроме того, из-за сложности случая спицы также пришлось направлять вручную.

Из-за необычного рентгеновского снимка, на котором кажется, что кисть пациента наполовину состоит из металла, врачи прозвали его «Росомахой» в честь супергероя из комиксов Marvel. По сюжету у Росомахи в кистях скрыто по три металлических лезвия, которые могут выдвигаться.

Подростку наложили гипс. Через четыре недели его ждет повторная операция, в ходе которой хирурги удалят металлические спицы.

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