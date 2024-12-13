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14:12, 13 декабря 2024Россия

Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

В Дагестане лошади попали в глиняную яму, очевидцы сняли их на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Цунтинском районе Дагестана пять лошадей попали в глиняную яму и застряли там. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Вылезти самостоятельно увязшие по брюхо в грязи животные не могут. Местные жители рассказали, что одна из них уже захлебнулась.

Желающим помочь мешает снегопад и сильный ветер, на данный момент лошади все еще находятся в ловушке.

Ранее стало известно, что жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин с помощью специальной ловчей петли поймали на одной из улиц собаку. Это заметила одна из местных жительниц, которая начала требовать отпустить животное.

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