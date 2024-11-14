Россиянка избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак и попала на видео

Жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак

Жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Mash Siberia в Telegram-канале.

Как видно на кадрах, двое мужчин с помощью специальной ловчей петли поймали на одной из улиц российского города собаку. Это заметила одна из местных жительниц, которая начала требовать отпустить животное.

На видео попал момент, когда россиянка набросилась с палкой на сотрудников спецслужбы и продолжила избивать их, выкрикивая свое требование. Параллельно женщина пыталась самостоятельно освободить собаку. Уворачиваясь от ударов, отловщики тянули собаку в разные стороны. Пес, на шее которого все это время была петля, скулил.

На вопрос сотрудников, кому принадлежит животное, женщина ответила, что это ее собака. По данным канала, жительница является зоозащитницей и заступалась за бродячую собаку. Как утверждает Mash, после нападения пострадавшие намерены подать в суд на россиянку.

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