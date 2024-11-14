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13:17, 14 ноября 2024Россия

Россиянка избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак и попала на видео

Жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Mash Siberia в Telegram-канале.

Как видно на кадрах, двое мужчин с помощью специальной ловчей петли поймали на одной из улиц российского города собаку. Это заметила одна из местных жительниц, которая начала требовать отпустить животное.

На видео попал момент, когда россиянка набросилась с палкой на сотрудников спецслужбы и продолжила избивать их, выкрикивая свое требование. Параллельно женщина пыталась самостоятельно освободить собаку. Уворачиваясь от ударов, отловщики тянули собаку в разные стороны. Пес, на шее которого все это время была петля, скулил.

На вопрос сотрудников, кому принадлежит животное, женщина ответила, что это ее собака. По данным канала, жительница является зоозащитницей и заступалась за бродячую собаку. Как утверждает Mash, после нападения пострадавшие намерены подать в суд на россиянку.

Ранее житель подмосковного города Орехово-Зуево избил пенсионерку, которая подкармливала у подъезда бездомных собак. Возбудили уголовное дело.

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