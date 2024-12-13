Продюсер высмеял лишившегося водительских прав Сарика Андреасяна

Картозия высмеял лишенного водительских прав Андреасяна, с которым судится

Телепродюсер Николай Картозия, который сейчас судится с режиссером Сариком Андреасяном, посмеялся над лишением постановщика воительских прав. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

После оглашения решения суда оставить в силе лишение Андреасяна прав продюсер пошутил, что обычно тот удачно справляется с приобретением прав, намекая на экранизацию Сариком произведения поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин».

«Сарик, ну как же так? Ты же мастер выкупать права!» — написал Картозия.

Ранее стало известно, что Андреасян и Картозия подали в суд друг на друга иски о защите чести и достоинства.