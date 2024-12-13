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16:29, 13 декабря 2024Культура

Суд признал законным лишение прав Сарика Андреасяна

Суд отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна на лишение водительских прав
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в тексте постановления сказано, что у находившегося за рулем Андреасяна «были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение окраса кожных покровов лица». Сообщается, что освидетельствование показало значение, превышающее 0,160 миллиграмма на литр, режиссер с показаниями согласился.

Также издание утверждает, что представитель Андреасяна в суде заявлял, что режиссер не был пьян в момент остановки, но потом по ошибке выпил из бутылки напиток, содержащий алкоголь. Эту же версию адвокаты постановщика озвучивали ранее.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян и телепродюсер Николай Картозия подали в суд друг на друга иски о защите чести и достоинства.

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