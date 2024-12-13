Суд признал законным лишение прав Сарика Андреасяна

Суд отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна на лишение водительских прав

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в тексте постановления сказано, что у находившегося за рулем Андреасяна «были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение окраса кожных покровов лица». Сообщается, что освидетельствование показало значение, превышающее 0,160 миллиграмма на литр, режиссер с показаниями согласился.

Также издание утверждает, что представитель Андреасяна в суде заявлял, что режиссер не был пьян в момент остановки, но потом по ошибке выпил из бутылки напиток, содержащий алкоголь. Эту же версию адвокаты постановщика озвучивали ранее.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян и телепродюсер Николай Картозия подали в суд друг на друга иски о защите чести и достоинства.