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04:20, 13 декабря 2024Наука и техника

Sony не испугалась отказа от PlayStation в пользу ПК

Sony заявила, что не считает, что PlayStation-геймеры начнут переходить на ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Корпорация Sony заявила, что не напугана отказом геймеров от PlayStation в пользу персональных компьютеров (ПК). На это обратило внимание издание GamesRadar.

На сайте Sony опубликовали ответы на вопросы инвесторов, которые последние задали руководству IT-гиганта месяц назад. Один из инвесторов спросил, не видит ли Sony негативной тенденции в том, что пользователи консолей начинают выбирать в качестве основного игрового устройства ПК. В корпорации заметили, что не боятся этой тенденции.

Топ-менеджеры компании подчеркнули, что могут потерять часть аудитории при отказе пользователей от PlayStation 4 — в случае, если те выберут игровой компьютер, а не PlayStation 5. Но в настоящий момент в руководстве корпорации не считают, что такая тенденция существует.

Журналисты GamesRadar возразили, что тенденция отказа от консолей Sony в пользу конкурентных моделей или ПК есть. Так, в августе компания подняла цены на все свои приставки в Японии, и в регионе зафиксировали рост продаж консолей Xbox. Также авторы считают, что некоторые пользователи могут отказаться от консольного гейминга после выхода PlayStation 5 Pro, которая в США стоит 700 долларов, а в Европе — 800 евро.

В начале декабря бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден заявил, что производители консолей уперлись в потолок своих возможностей. По его словам, пользователи не понимают, что такое терафлопсы и трассировка лучей — им нужны новые игры.

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