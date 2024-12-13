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09:24, 13 декабря 2024Из жизни

Пять рабочих отправились чистить бак из-под рыбы и не вернулись

В Таиланде пятеро рабочих погибли в баке для ферментации рыбы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Konstantin Baidin / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде пятеро мужчин отправились чистить баки для ферментации рыбы и не вернулись. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось в районе Ломсак провинции Пхетчабун в понедельник, 9 декабря. Директор предприятия по производству ферментированной рыбы попросил зятя с четырьмя рабочими почистить один из резервуаров. Вскоре все пятеро перестали выходить на связь.

Через некоторое время о происшествии была оповещена полиция. Прибывшие на место сотрудники обнаружили рабочих на дне бака без признаков жизни. Спасти их оказалось невозможно. Причина случившегося пока неизвестна. Расследование продолжается.

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