Пять рабочих отправились чистить бак из-под рыбы и не вернулись

В Таиланде пятеро рабочих погибли в баке для ферментации рыбы

В Таиланде пятеро мужчин отправились чистить баки для ферментации рыбы и не вернулись. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось в районе Ломсак провинции Пхетчабун в понедельник, 9 декабря. Директор предприятия по производству ферментированной рыбы попросил зятя с четырьмя рабочими почистить один из резервуаров. Вскоре все пятеро перестали выходить на связь.

Через некоторое время о происшествии была оповещена полиция. Прибывшие на место сотрудники обнаружили рабочих на дне бака без признаков жизни. Спасти их оказалось невозможно. Причина случившегося пока неизвестна. Расследование продолжается.

Ранее в Италии винодел бросился спасать коллегу из чана, упал в вино и захлебнулся. Первый мужчина потерял сознание во время чистки чана, надышавшись винными парами.

