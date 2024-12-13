Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

Офтальмолог Светлаков посоветовал носить солнцезащитные очки для хорошего зрения

Современный человек ежедневно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед» Кирилл Светлаков. В комментарии «Ленте.ру» доктор назвал россиянам способы сохранить хорошее зрение.

По мнению врача, самый большой вред здоровью глаз наносят гаджеты — смартфоны, компьютеры, планшеты. Поэтому важно настраивать под себя яркость экрана. Избыток света синего спектра, особенно в вечернее время или перед сном плохо влияет и на зрение, и на весь организм в целом, предупредил Светлаков. Также следует помнить, что нельзя работать за компьютером в полной темноте, добавил он.

«Следующий пункт, о котором нельзя забывать: ультрафиолетовое излучение может иметь негативное воздействие на глаза. Поэтому нужно обязательно носить солнцезащитные очки», — посоветовал офтальмолог.

По словам эксперта, для глаз полезно проводить время на свежем воздухе, так как важно не только смотреть на предметы вблизи (книгу, телефон), но и разглядывать предметы вдалеке (например, деревья на улице). У людей, которые ведут исключительно домашний образ жизни, зрение ухудшается.

Следующее правило вытекает из предыдущего пункта. Когда мы читаем книгу или работаем с гаджетами, нужно обязательно давать глазами отдых каждые двадцать минут. Есть такое правило, которое так и называетcя «20x20x20». Необходимо каждые двадцать минут делать перерыв на двадцать секунд и смотреть вперед на двадцать метров Кирилл Светлаков офтальмолог

Также доктор посоветовал отказаться от вредных привычек, особенно от курения. «Сигаретный дым разъедает слизистые оболочки глаз. Это вызывает их раздражение и дискомфорт. Причем даже если вы сами не курите, но часто находитесь в задымленном помещении, это тоже плохо влияет на здоровье глаз», — отметил специалист.

Ранее Светлаков рассказал, что в течение жизни зрение может ухудшаться по разным причинам — от возрастных изменений до вредных привычек. Одной из вредных привычек, портящих зрение, доктор назвал нарушение правил гигиены при использовании контактных линз.