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14:24, 13 декабря 2024Культура

Состояние актера Щербакова резко ухудшилось

Mash: у актера Бориса Щербакова развилась пневмония
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Состояние актера Бориса Щербакова, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, состояние артиста оценивается как тяжелое, его перевели в реанимацию. Отмечается, что в послеоперационный период у Щербакова развилась пневмония. «Артист в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Борису Щербакову предстоит курс реабилитации после перенесенной операции.

До этого у актера было выявлено редкое заболевание.

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