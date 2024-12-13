Состояние актера Щербакова резко ухудшилось

Состояние актера Бориса Щербакова, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, состояние артиста оценивается как тяжелое, его перевели в реанимацию. Отмечается, что в послеоперационный период у Щербакова развилась пневмония. «Артист в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Борису Щербакову предстоит курс реабилитации после перенесенной операции.
До этого у актера было выявлено редкое заболевание.