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13:07, 13 декабря 2024Путешествия

Сотрудница российского аэропорта упала с трапа и сломала спину

«Авиаторщина»: сотрудница аэропорта Пулково упала с трапа самолета Smartavia
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Сотрудница аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге упала с трапа самолета во время уборки и сломала спину. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Ночью 11 декабря работница службы бытового обслуживания воздушных судов убирала лайнер Smartavia, который прилетел из Сыктывкара. Чтобы протереть внутреннюю часть передней двери, женщина вышла на трап. Там она не удержалась и упала на перрон российской авиагавани. По данным источника, пострадавшая получила травму спины и сотрясение мозга.

Предположительно, все случилось из-за техника сторонней организации, который пренебрег правилами безопасности. На месте происшествия обнаружили открытую боковую створку безопасности трапа.

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В Пулково подтвердили факт произошедшего и начали внутреннее расследование. Там отметили, что уборщице оказали медицинскую и финансовую помощь. Северо-Западная прокуратура также проводит проверку.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудник украл у пассажирки люксовые часы. Его поймали прямо на рабочем месте.

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