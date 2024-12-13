Появились новые подробности участия бойцов из КНДР в боях под Курском

Военкор Сапоньков: ВС России стояли на флангах во время боя с участием ССО КНДР

Вооруженные силы (ВС) России стояли на флангах во время боя с участием сил специальных операций (ССО) Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Курской области. Новые подробности боестолкновения появились в Telegram-канале российского военкора Романа Сапонькова.

По словам журналиста, во время боя северокорейских бойцов с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ВС России помогали спецназу КНДР с логистикой.

«Наши стояли на флангах, обеспечивали логистику. Война — коллективное творчество. Сделано это было по практическим соображениям», — написал в блоге Сапоньков. Также он напомнил, что Курская область — территория России, поэтому у военных есть право приглашать туда «кого угодно».

Официального подтверждения или опровержения факта участия спецназа Северной Кореи в боях в Курской области со стороны Министерства обороны России не поступало. В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о предполагаемом нахождении на российской территории военных из КНДР в Минобороны РФ.

Об участии северокорейских бойцов в боях под Курском ранее сообщил российский военкор Владимир Романов. По его словам, бойцы штурмовали населенный пункт Плехово и взяли его под контроль за два часа. Позже военный корреспондент Юрий Котенок добавил, что у него есть информация о решении спецназа КНДР не брать пленных на курском направлении.