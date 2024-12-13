У актрисы бурлеска нашли редкий рак груди после появления одного симптома

Актриса бурлеска Хани рассказала, что углубление в груди стало симптомом рака

Актриса бурлеска по имени Дарлейн Хани рассказала, что у нее нашли редкий вид рака груди после того, как она заметила на груди небольшое углубление. Свою историю она опубликовала в колонке для Metro.

Женщина рассказала, что в 2016 году после маммография у нее обнаружили дольковый рак груди — при этом заболевании в молочной железе не появляется явно прощупываемых уплотнений или опухолей, поэтому его трудно диагностировать. Хани призналась, что даже не подозревала, что может быть больна, хотя и обнаруживала на груди подозрительный симптом — небольшое углубление в груди.

«Я занималась бурлеском, и всякий раз, когда на мне был корсет, я видела на одной груди ямочку размером с булавочный укол. Она исчезала, когда я снимала корсет», — объяснила она Хани. В течение четырех месяцев ей сделали четыре операции на груди. После этого актриса женщина попросила удалить ей обе молочные железы, через год ей установили импланты.

Я не хотела удалять только одну грудь. У меня большой бюст, и я хотела, чтобы все было симметрично. К тому же, если бы я оставила одну, то меня постоянно мучили ли бы сомнения, не распространился ли рак Дарлейн Хани

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