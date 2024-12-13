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13:00, 13 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали идею направить войска ЕС на Украину

Песков: идея об отправке войск стран ЕС должна обсуждаться на переговорах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Идея об отправке войск стран Европейского союза (ЕС) на Украину после окончания конфликта должна обсуждаться на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все это может обсуждаться, должно обсуждаться в ходе переговоров. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим, мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что российская сторона открыта к переговорам, в то время как власти Украины отказываются от диалога.

Ранее глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера заявил, что Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. Он почеркнул, что на отказ Польши от размещения военных на Украине повлияли «исторические вопросы». В частности, Варшава намерена опровергнуть обвинения в том, что она заинтересована в оккупации западной части Украины и готова к ней.

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