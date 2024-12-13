В Курской области описали северокорейских военных фразой «это берсерки»

Военкор Котенок: участвующих в штурмах бойцов из КНДР назвали берсерками

Источники военкора Юрия Котенка в Курской области описали участвующих в штурмах бойцов из Корейской народной демократической республики (КНДР) фразой «это берсерки». Об этом журналист рассказал в Telegram.

По словам Котенка, его собеседник охарактеризовал как крайне высокую степень военной подготовки и боевых качеств военных спецназа Северной Кореи. Журналист отметил, что у него есть информация о том, что северокорейские солдаты успешно применяют любое вооружение, которым располагают в бою.

«Во-первых, это умение грамотно работать со всего [вооружения], что попадает под руку. Во-вторых, высокая индивидуальная подготовка. В-третьих, быстрота и слаженность действий», — приводит Котенок слова источника в Курской области, предположительно, из военных кругов. Подытоживая характеристику бойцов из КНДР, источник военкора назвал их «топами», у которых абсолютно отсутствует страх в бою.

Официальных подтверждений или опровержения факта участия спецназа Северной Кореи в боях в Курской области не поступало. В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о предполагаемом нахождении на российской территории военных из КНДР в Минобороны РФ.

Об участии северокорейских бойцов в боях под Курском ранее сообщил российский военкор Владимир Романов. По его словам, бойцы штурмовали населенный пункт Плехово и взяли его под контроль за два часа. Политик Олег Царев подтвердил эту информацию. Позже военный корреспондент Юрий Котенок добавил, что у него есть информация о решении спецназа КНДР не брать пленных на курском направлении.