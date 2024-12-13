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09:28, 13 декабря 2024Мир

В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

Политик Сабра: вопрос о российских базах в Сирии должен решаться на референдуме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вопрос о любом иностранном присутствии, в том числе о нахождении российских баз в Сирии, должен решаться на референдуме. Об этом заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра, сообщает ТАСС.

«Любое несирийское военное присутствие на территории республики должно быть одобрено народом Сирии в ходе референдума, который будет проводиться после завершения переходного периода (...) Результаты референдума покажут, согласны ли сирийцы с нахождением российских военных баз или любых других баз разных государств в Сирии», — отметил политик.

По словам Сабры, для Сирии «первоочередными задачами стоят безопасность и политическая стабильность в стране», только после достижения которых будет обсуждаться вопрос об иностранном военном присутствии в республике.

Ранее Сабра заявил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности. Он также призвал Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств вмешаться, чтобы прекратить неоправданные атаки Тель-Авива.

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