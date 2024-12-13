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22:09, 13 декабря 2024Мир

В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о журналистах

Аляутдинов: доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов впервые не одобрили
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Charles Platiau / Reuters

Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов, совершенных в период с 2022 по 2023 год, впервые не одобрили, несмотря на давление стран Запада. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов, его слова приводит РИА Новости.

«Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь "принят к сведению"», — рассказал Аляутдинов.

Отмечается, что 11 декабря в Париже во время заседания совета Международной программы развития коммуникации (МПРК) на повестку дня вынесли доклад о безнаказанности преступлений против журналистов. Россия и ряд стран-членов ЮНЕСКО подали протест из-за отсутствия в тексте доклада сведений о гибели и ранении российских журналистов.

16 июня стало известно о гибели корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в ДНР. Уточнялось, что это произошло при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.

22 июня в Москве простились с военкором. Распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, направленные зарубежными журналистами.

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