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14:17, 22 июня 2024Интернет и СМИ

В Москве состоялось прощание с военкором Цицаги

В Москве состоялось прощание с погибшим в результате атаки ВСУ военкором Цицаги

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве состоялось прощание с военным корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ. Отмечается, что распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, направленные зарубежными журналистами.

«Никита, конечно, был совершенно бесстрашный парень. Может быть, слишком бесстрашный, в чем-то не совсем даже благоразумный. Но он был смелым», — сказал на церемонии друг военкора, журналист Александр Черных.

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Генедиректор ТАСС Андрей Кондрашов, также присутствовавший на прощании, заявил, что сейчас на журналистов идет более прицельная охота, чем на офицеров. По его словам, еще никогда журналистский труд не был так опасен в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала гибель Цицаги тяжким преступлением Киева. Кроме того, Следственный комитет России заявил, что примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста.

О том, что корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР, стало известно 16 июня. Уточнялось, что это произошло при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.

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      Маргарита Щигарева
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