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17:25, 13 декабря 2024Забота о себе

Врач раскрыла повышающую IQ привычку

Эндокринолог Павлова рассказала, что занятия спортом повышают IQ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что занятия спортом повышают IQ. Этот способ стать умнее она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые проанализировали данные 14 исследований о связи спорта и интеллекта у детей и подростков. В результате они пришли к выводу, что спорт всегда положительно сказывается на мозговой деятельности вне зависимости от возраста, уровня физической подготовки и IQ.

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Как отметила врач, спорт помог детям улучшить IQ на четыре пункта, что сравнимо с дополнительным годом обучения. Павлова добавила, что спорт воздействует подобным образом и на взрослых. Она объяснила, что у людей с активным образом жизни мышление дольше остается гибким. К тому же активность является эффективным способом профилактики старческого слабоумия.

Ранее Павлова назвала неочевидный способ замедлить старение. По ее словам, помощь окружающим людям благоприятно сказывается на здоровье.

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