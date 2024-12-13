Врач раскрыла повышающую IQ привычку

Эндокринолог Павлова рассказала, что занятия спортом повышают IQ

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что занятия спортом повышают IQ. Этот способ стать умнее она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые проанализировали данные 14 исследований о связи спорта и интеллекта у детей и подростков. В результате они пришли к выводу, что спорт всегда положительно сказывается на мозговой деятельности вне зависимости от возраста, уровня физической подготовки и IQ.

Как отметила врач, спорт помог детям улучшить IQ на четыре пункта, что сравнимо с дополнительным годом обучения. Павлова добавила, что спорт воздействует подобным образом и на взрослых. Она объяснила, что у людей с активным образом жизни мышление дольше остается гибким. К тому же активность является эффективным способом профилактики старческого слабоумия.

Ранее Павлова назвала неочевидный способ замедлить старение. По ее словам, помощь окружающим людям благоприятно сказывается на здоровье.