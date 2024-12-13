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05:36, 13 декабря 2024Наука и техника

В сети появился трейлер новой части игры «Ведьмак»

На The Games Awards показали первый трейлер «Ведьмак 4» c Цири в главной роли
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: Игра «Ведьмак 4»

На мероприятии The Games Awards состоялась премьера первого трейлера игры «Ведьмак ‎4». Видео показал YouTube-канал
The Witcher.

Главной героиней новой части саги станет повзрослевшая Цири. Действие разворачивается на острове Скеллиге, где молодая девушка отправляется к пещере чудовища в темном лесу, чтобы принести себя в жертву ради спасения остальных жителей. Ведьмачка уговаривает девушку вернуться к отцу, после чего отправляется сразиться с чудовищем. Однако жители острова оказываются не рады такому исходу событий.

В трейлере также видно, что приемная дочь Геральта из Ривии использует два меча и зелья, носит медальон, а также использует улучшенные версии стихийных атак. Кроме того, зрачки Цири изменились — теперь у нее «кошачьи» глаза.

Как отмечает компания-разработчик CD Projekt RED, «Ведьмак 4» создается на движке Unreal Engine 5. Ожидается, что она станет самой масштабной и амбициозной частью серии. Дата выхода игры пока не известна.

Игровой мир «Ведьмака» основан на одноименных произведениях польского писателя фэнтези Анджея Сапковского. Ранее сообщалось, что писатель завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии.

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