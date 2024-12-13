Захарова прокомментировала непринятие доклада ЮНЕСКО о журналистах

Захарова о докладе ЮНЕСКО: Запад разоблачил себя сам

Запад, не выразив сочувствия из-за гибели российских журналистов, разоблачил сам себя. Об этом заявила официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале, комментируя непринятие доклада ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов.

«Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД поблагодарила всех, кто направлял письма в ЮНЕСКО по поводу российских журналистов.

Ранее постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что доклад о безнаказанности преступлений против журналистов, совершенных в период с 2022 по 2023 год, впервые не одобрили, несмотря на давление стран Запада. Вместо этого его «приняли к сведению».