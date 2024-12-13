Зеленский назвал массированный удар по Украине одним из самых масштабных

Зеленский назвал массированный удар утром 13 декабря одним из самых масштабных

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России утром 13 декабря стал одним из самых масштабных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — высказался политик.

Зеленский призвал страны Запада к поставкам систем противовоздушной обороны на фоне массированного удара. По его подсчетам, ВС России выпустили минимум 93 крылатых и баллистических ракеты по объектам инфраструктуры. При этом Telegram-канал Mash назвал цифру минимум в 120 использованных для удара ракет.

13 декабря ВС России нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой.