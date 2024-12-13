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12:01, 13 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал массированный удар по Украине одним из самых масштабных

Зеленский назвал массированный удар утром 13 декабря одним из самых масштабных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России утром 13 декабря стал одним из самых масштабных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — высказался политик.

Зеленский призвал страны Запада к поставкам систем противовоздушной обороны на фоне массированного удара. По его подсчетам, ВС России выпустили минимум 93 крылатых и баллистических ракеты по объектам инфраструктуры. При этом Telegram-канал Mash назвал цифру минимум в 120 использованных для удара ракет.

13 декабря ВС России нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой.

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