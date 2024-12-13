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12:25, 13 декабря 2024Забота о себе

Женщин призвали не игнорировать несколько опасных симптомов

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Комитет по делам женщин и равноправия парламента Великобритании рассказал, что женщины часто игнорируют несколько опасных симптомов, и призвал при их появлении обращаться к врачам. Об этом сообщает Independent.

Акушер-гинеколог Шазия Малик призвала женщин не оставлять без внимания такие симптомы, как сильное продолжительное кровотечение, сильную боль в интимной зоне, аномальные выделения из влагалища. Также женщин призвали обращаться к врачам, если у них появляется боль при дефекации во время менструации, кровотечения между менструациями и после менопаузы, а также боль во время секса. Эти симптомы могут быть признаками различных проблем, в том числе инфекции, полипа, рака или эндометриоза.

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Кроме того, специалисты призвали обращаться к врачам женщин, у которых часто бывает вздутие живота или зуд в интимной зоне. Они также порекомендовали не игнорировать такой симптом, как уплотнение в интимной зоне, и при его появлении обращаться к врачу.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов тревожными симптомами таких распространенных и опасных женских заболеваний, как эндометриоз, разрастание полипов и миом в матке. Врач предупредила, что от этих недугов можно избавиться только с помощью операций, в то время как их игнорирование может привести к бесплодию или удалению матки.

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