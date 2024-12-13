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16:56, 13 декабря 2024Мир

Жители сирийской деревни попросили присоединить их к Израилю

Ynet: крупное сирийское поселения Хадер попросилось в Израиль
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Жители крупного друзского поселения на юге Сирии попросили присоединить их к Израилю, из-за опасений за свою судьбу после прихода к власти в Дамаске оппозиции суннитского толка. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что десятки жителей деревни Хадер, расположенной на сирийской границе буферной зоны, устроили сход, на котором решили выбрать «меньшее из двух зол».

«Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона. Мы просим присоединиться к нашему народу на Голанах и жить свободно и достойно», — заявил один из участников в ходе собрания.

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Однако активист оппозиции, который недавно был в этом районе, рассказал Ynet, что это не консенсус и призывы «раздаются то тут, то там». По его словам, другие группы на юге Сирии выразили несогласие и обеспокоенность, когда услышали об этом шаге.

В свою очередь, в религиозном руководстве друзов в Израиле выразили обеспокоенность из-за приближения боевиков-джихажистов к израильской границе. «Это экзистенциальная опасность, и поэтому мы работаем с силами безопасности Израиля, чтобы защитить друзское меньшинство в Сирии от всех опасностей», — рассказали порталу там.

Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

«Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сказал он.

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