Четырехкратная олимпийская чемпионка попала в реанимацию

Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина попала в реанимацию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию. Об этом сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин, слова которого приводит ТАСС.

Собянин рассказал, что примерно неделю назад у Сметаниной случился инсульт, сейчас она находится в реанимации. «Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Молимся за ее выздоровление», — отметил он, добавив, что Сметанина находится в сознании.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.