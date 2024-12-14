Литовскую спортсменку дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Литовку Дудайте дисквалифицировали с ЧМ по фитнесу за антироссийскую футболку

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира (ЧМ) по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом сообщает Delfi.

Спортсменка появилась на соревнованиях в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого россиянин Карим Янчинов обратился к организаторам турнира, проходящего в Венгрии, с жалобой. Оргкомитет чемпионата мира попросил Дудайте поменять футболку, однако та отказалась.

В результате Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях. По мнению литовской стороны, организаторы ЧМ проявили халатность в отношении политики нейтрального флага, позволив россиянам демонстрировать триколор.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.