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12:48, 14 декабря 2024Спорт

Литовскую спортсменку дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Литовку Дудайте дисквалифицировали с ЧМ по фитнесу за антироссийскую футболку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksym Fesenko / Shutterstock / Fotodom

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира (ЧМ) по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом сообщает Delfi.

Спортсменка появилась на соревнованиях в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого россиянин Карим Янчинов обратился к организаторам турнира, проходящего в Венгрии, с жалобой. Оргкомитет чемпионата мира попросил Дудайте поменять футболку, однако та отказалась.

В результате Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях. По мнению литовской стороны, организаторы ЧМ проявили халатность в отношении политики нейтрального флага, позволив россиянам демонстрировать триколор.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

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