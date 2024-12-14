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07:01, 14 декабря 2024Россия

Россиянам предупредили о новогодних схемах мошенников

Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты, рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. О новогодних схемах преступников специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, обычно в Новый год с 1 января вступают в силу различные законы. Второе, на конец года планируются выплаты локальным группам населения. Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», — предупредил Щельцин.

Эксперт рекомендовал всегда подвергать сомнению любые нестандартные коммуникации и предложения.

Как правило, эти предложения содержат эффект неожиданности, требуют срочного принятия решения и каких-то дополнительных действий граждан

Арсений Щельцинглава АНО «Цифровые платформы»

«Человек под натиском этих моментов выключает в себе какую-либо рассудительность, желание взять паузу, подумать, посоветоваться. Бывает, мошенники специально говорят о том, что в рамках какого-то процесса, наоборот, нельзя никому об этом рассказывать, иначе вы нарушите гостайну или что-то еще. Поэтому человек находится в этот момент в вакууме информационном и принимает неправильное решение», — заключил он.

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