Россиянам предупредили о новогодних схемах мошенников

Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников

Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты, рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. О новогодних схемах преступников специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, обычно в Новый год с 1 января вступают в силу различные законы. Второе, на конец года планируются выплаты локальным группам населения. Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», — предупредил Щельцин.

Эксперт рекомендовал всегда подвергать сомнению любые нестандартные коммуникации и предложения.

Как правило, эти предложения содержат эффект неожиданности, требуют срочного принятия решения и каких-то дополнительных действий граждан Арсений Щельцин глава АНО «Цифровые платформы»

«Человек под натиском этих моментов выключает в себе какую-либо рассудительность, желание взять паузу, подумать, посоветоваться. Бывает, мошенники специально говорят о том, что в рамках какого-то процесса, наоборот, нельзя никому об этом рассказывать, иначе вы нарушите гостайну или что-то еще. Поэтому человек находится в этот момент в вакууме информационном и принимает неправильное решение», — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять новую схему для кражи денег россиян — в ней задействованы виртуальные клоны банковских карт. Все происходит следующим образом: злоумышленники звонят и представляются сотрудниками сотового оператора. С их слов, необходимо продлить договор на обслуживание, для чего требуется установить мобильное приложение, а на деле - шпионскую программу. Злоумышленники с ее помощью смогут удаленно управлять устройством.

