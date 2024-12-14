Обвиняемого в контрабанде кокаина колумбийца вернули в Москву

Генпрокуратура: обвиняемого в контрабанде кокаина колумбийца Муноза вернули в РФ

Колумбийца Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Россию спустя восемь лет после побега из России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram.

Его обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. В ведомстве мужчину назвали организатором международной группы наркоторговцев. Муноза перевезли под конвоем из столицы латиноамериканского государства Боготы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в мае 2016 года Рамирез Муноз со своими сообщниками организовал самолетами доставку кокаина из Колумбии в Россию. Общий вес наркотического вещества составил более 3,2 килограмма, он был спрятан в двух посылках. В ноябре 2017 года его объявили в международный розыск.