Симоньян высказалась о патриотах России в Абхазии

Симоньян: патриотические силы в Абхазии не могут выступать против России

Патриотические силы в Абхазии, переживающие за свою родину, не могут выступать против Москвы и быть пропитаны антироссийскими настроениями, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.

«Самое главное в том, что России необходимо глубоко и тонко разобраться в сложившейся ситуации и ее понять», — высказалась она. Редактор добавила: Москве нужно понять, они «пророссийские или хотя бы не антироссийские».

«Люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые "за" Абхазию, они по определению "за" Россию"», — подчеркнула она.

Ранее в Абхазии назвали укрепление связей с Россией приоритетом для республики.