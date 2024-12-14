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06:22, 14 декабря 2024Россия

Под Анапой произошел крупный пожар

МЧС России: под Анапой загорелся магазин на площади 900 квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Под Анапой произошел пожар в магазине на площади 900 квадратных метров. Об этом этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Краснодарскому краю.

На данный момент на месте работают 39 пожарных и 13 единиц техники. «Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Анапе. В СНТ "Колос" на 900 "квадратах" горит магазин», — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел в Новосибирске. Огонь охватил складские помещения, возгорание распространилось на площади 5000 квадратных метров, произошло частичное обрушение крыши.

12 декабря на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининградской области вспыхнул пожар. По информации спасателей, при возгорании никто не пострадал.

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