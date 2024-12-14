Политолог высказался о будущем Грузии при новом президенте

Политолог Топорнин допустил замедление евроинтеграции Грузии с новым президентом

Процесс евроинтеграции Грузии после избрания президентом страны члена правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили замедлится, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем страны при новом главе государства.

Политолог полагает, что, несмотря на острую политическую обстановку в стране, Кавелашвили вступит в должность.

«Он набрал необходимое большинство выборщиков, несмотря на бойкот оппозиционных партий, и, по сути, становится новым президентом Грузии. Согласится ли [нынешний президент Саломе] Зурабишвили передавать мандат в соответствии с установившимися традициями и правилами, вопрос открытый, потому что она занимала негативную позицию и считала, что эти выборы носят незаконный характер. Но на самом деле, я думаю, этого недостаточно, чтобы сорвать вступление в должность нового президента», — поделился мнением он.

Даже если Зурабишвили сама лично не будет участвовать в передаче мандата, все равно в соответствии с правилами президентом станет Михаил Кавелашвили Николай Топорнин политолог

Также политолог напомнил, что пост президента в Грузии носит больше церемониально-протокольный характер, поскольку в стране действует парламентская форма правления. У главы государства нет достаточных полномочий для реального управления. Он добавил, что ситуация в Грузии может беспокоить европейских политиков, поскольку страна имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз.

«Обстановка продолжает оставаться напряженной, но, мне кажется, ничего кардинального в этот раз не случится — "Грузинская мечта" останется у власти, Кавелашвили станет президентом. Другое дело, что это приведет к обострению отношений с ЕС, это, безусловно, затормозит процесс вступления Грузии в ЕС и, возможно, вызовет даже какие-то санкции. (...) Если результаты будут подтверждены, то возникнет новый очаг напряженности, новые ограничения, и Грузия, конечно, затормозит свое вхождение в ЕС», — заключил он.

14 декабря Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что Михаил Кавелашвили стал президентом страны. За него проголосовала специальная избирательная коллегия из 300 человек. Он набрал 224 голоса при необходимом минимуме в 200. При этом он был единственным кандидатом в списке.

В то же время действующий лидер Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост. Она заявила, что сделает это только после проведения новых парламентских выборов, поскольку прошедшее голосование считает сфальсифицированным.