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13:45, 14 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии избрали нового президента

ЦИК Грузии: 224 голосами депутатов президентом избран Михаил Кавелашвили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Georgian Dream party / AP

Президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший игрок владикавказской «Алании» и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пишет ТАСС.

Уточняется, что Кавелашвили проголосовали 224 из 300 депутатов. Он был единственным кандидатом в бюллетени.

В субботу, 14 декабря, в Грузии прошли выборы главы государства. К 11:30 по местному времени (10:30 мск) их признали состоявшимися, так как в процессе голосования уже приняли участие более половины членов коллегии выборщиков.

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