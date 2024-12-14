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09:37, 14 декабря 2024Экономика

Раскрыта причина подорожания кофе

Эксперт Юшин объяснил подорожание кофе темпами его потребления в мире
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Подорожание кофе объяснили темпами его потребления в мире. Причину роста цен раскрыл директор цепочки поставок ООО "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин, пишут РИА Новости.

Как отметил эксперт, несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы производства, что фундаментально повлияло на ценообразование.

Со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США он перечислил несколько примеров снижения производства кофе — в частности, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды.

Также Юшин обратил внимание на задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров. По его словам, сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море также отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе.

На фоне этих событий часть производителей начали избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь новых покупателей и увеличить объемы продаж, а часть — наоборот стали закладывать эти изменения в свои отпускные цены, понимая, что цены на сырье вскоре вырастут. «Это стратегический шаг, который может помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка», — пояснил эксперт.

По его мнению, в результате покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами, в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители.

Ранее сообщалось, что цена сорта арабика достигла в ходе торгов максимума со времени старта отслеживания данных, побив рекорд 1972 года. С начала года сорт подорожал на 70 процентов.

Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли предположил, что цены могут снизиться с нынешних уровней более чем полувекового рекорда только через годы, а не месяцы.

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