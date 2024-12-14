Рогов: смена командующего группировкой ВСУ «Донецк» является символичной

Смена командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» является символичной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, смена командующего группировкой связана с тяжелым положением украинских войск. «Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение, сложившееся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях», — прокомментировал он произошедшее.

О том, что командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александр Луценко освобожден от занимаемой должности, а на его место назначен Александр Тарнавский, ранее сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Рогов сказал, что эта спешная перестановка похожа на обмен «шила на мыло» и связана прорывом российских войск к Красноармейску (украинское название — Покровск) и окружением частей ВСУ под Курахово.

13 декабря Рогов сообщал, что ВСУ почти попали в котел южнее Курахово в Донецкой народной республике. По его оценке, до полного окружения подразделений ВСУ остался примерно километр, после этого котел закроется.

