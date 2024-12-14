Смена командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» является символичной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, смена командующего группировкой связана с тяжелым положением украинских войск. «Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение, сложившееся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях», — прокомментировал он произошедшее.
О том, что командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александр Луценко освобожден от занимаемой должности, а на его место назначен Александр Тарнавский, ранее сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Рогов сказал, что эта спешная перестановка похожа на обмен «шила на мыло» и связана прорывом российских войск к Красноармейску (украинское название — Покровск) и окружением частей ВСУ под Курахово.
13 декабря Рогов сообщал, что ВСУ почти попали в котел южнее Курахово в Донецкой народной республике. По его оценке, до полного окружения подразделений ВСУ остался примерно километр, после этого котел закроется.