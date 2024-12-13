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11:16, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о смене ВСУ командующего обороной Покровска и Курахово

Нардеп Безуглая: ВСУ сменили командующего обороной Покровска и Курахово Луценко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: hromadske_talk / YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили командующего обороной Покровска и Курахово. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, генерала Александра Луценко уволили с должности командующего оперативно-тактической группировки «Донецк». В ее задачи входила оборона Покровска и Курахово.

Новым командующим назначен генерал Тарнавский. Безуглая сообщает, что у него есть опыт в операциях в Харьковской области.

Ранее в России сообщили об успехе подразделений Вооруженных сил России в ликвидации ВСУ из южной части города Курахово Донецкой народной республики. «Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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