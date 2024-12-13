В Раде сообщили о смене ВСУ командующего обороной Покровска и Курахово

Нардеп Безуглая: ВСУ сменили командующего обороной Покровска и Курахово Луценко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили командующего обороной Покровска и Курахово. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, генерала Александра Луценко уволили с должности командующего оперативно-тактической группировки «Донецк». В ее задачи входила оборона Покровска и Курахово.

Новым командующим назначен генерал Тарнавский. Безуглая сообщает, что у него есть опыт в операциях в Харьковской области.

Ранее в России сообщили об успехе подразделений Вооруженных сил России в ликвидации ВСУ из южной части города Курахово Донецкой народной республики. «Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.