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17:46, 14 декабря 2024Мир

Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада в Латакии

Reuters: жители Сирии побывали на личном курорте семьи Асада в Бурдж-Исламе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сирийцы впервые попали на частный прибрежный курорт семьи сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комплекс был построен около 50 лет назад. Он включает в себя виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Уточняется, что курорт подвергся масштабным грабежам и разрушениям. «Окна были разбиты, пол усеян битым стеклом, мебели не осталось, а туалеты, душевые, светильники и другие предметы были сломаны и разгромлены», — говорится в сообщении.

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