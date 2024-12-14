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22:51, 14 декабря 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил он.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения на землю осколков дрона нет.

Ранее стало известно, что в Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус. Отмечается, что детей в автобусе во время атаки не было. Губернатор региона Евгений Балицкий охарактеризовал действия ВСУ как хладнокровный террористический акт.

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