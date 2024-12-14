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07:08, 14 декабря 2024Мир

В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

Reuters: в Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

В сирийском городе Дума была обнаружена крупная нарколаборатория. Об этом пишет Reuters.

Повстанцы заявили, что обнаружили в лаборатории тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus. Отмечается, что это знаки, обозначающее наркотик каптагон. Также его называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада».

По данным агентства, таблетки были расфасованы в предметах мебели, среди фруктов,
декоративных камешков и других предметов. Они были сложены на поддонах. По словам повстанцев, эта нарколаборатория — не единственная, которая была обнаружена после падения режима Башара Асада.

Ранее сообщалось, что сирийские боевики занимались планированием операции по захвату власти год, а подготовкой в целом — несколько лет.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

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