Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 14 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

Зурабишвили о президентских выборах в Грузии: никто никого не выбирал
Никита Савин
Никита Савин

Фото: РИА Новости

Действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили впервые выказалась о прошедших в стране президентских выборах. Об этом сообщает Ura.ru.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — прокомментировала Зурабишвили выборы, выступая перед собравшимися в центре Тбилиси протестующими. Она также поблагодарила тех, кто не признает легитимность состоявшегося голосования.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента страны. Впервые в истории государства его лидера определила избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» оказался бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. В этот же день протестующие вышли на митинг против выборов главы государства.

В середине дня стало известно, что Кавелашвили был избран новым президентом Грузии. Он получил 224 из 300 голосов членов избирательной коллегии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии выбрали нового президента. Главой государства стал бывший футболист. Он был единственным кандидатом на выборах

      Раскрыта причина смерти боровшегося с лишним весом кота Крошика

      Клуб КХЛ попросил отпустить болельщиков с работы на матч

      Опубликовано видео с места ДТП с военным грузовиком

      Ребенка придавило ледяной плитой в российском городе

      На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

      Стало известно о ДТП с военным грузовиком

      Сломавший челюсть невесте накануне свадьбы россиянин расписался с ней и пошел под суд

      Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

      Шансы Эрдогана присоединить к Турции пять сирийских городов оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше