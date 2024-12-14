Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

Зурабишвили о президентских выборах в Грузии: никто никого не выбирал

Действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили впервые выказалась о прошедших в стране президентских выборах. Об этом сообщает Ura.ru.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — прокомментировала Зурабишвили выборы, выступая перед собравшимися в центре Тбилиси протестующими. Она также поблагодарила тех, кто не признает легитимность состоявшегося голосования.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента страны. Впервые в истории государства его лидера определила избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» оказался бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. В этот же день протестующие вышли на митинг против выборов главы государства.

В середине дня стало известно, что Кавелашвили был избран новым президентом Грузии. Он получил 224 из 300 голосов членов избирательной коллегии.