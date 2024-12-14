В Грузии начались выборы президента страны с участием избирательной коллегии

В здании Парламента Грузии начались выборы президента страны. Трансляция проходит в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Впервые в истории страны главу государства определит Избирательная коллегия из 300 человек, а не народное голосование. Единственным кандидатом является бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. При этом большинство делегатов представляют правящую партию «Грузинская мечта».

Новое голосование пройдет по системе «150+150». Половина выборщиков будет из парламента Грузии, а другая половина из числа представителей регионов страны.

В свою очередь, нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестам оппозиции, которые продолжаются уже третью неделю. Она заявила, что является единственным легитимным представителем государства. Оппозиция не выдвинула своего кандидата в президенты, мотивируя решение бойкотом результатов парламентских выборов 26 октября.