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08:21, 14 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии начались выборы президента страны

В Грузии начались выборы президента страны с участием избирательной коллегии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В здании Парламента Грузии начались выборы президента страны. Трансляция проходит в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Впервые в истории страны главу государства определит Избирательная коллегия из 300 человек, а не народное голосование. Единственным кандидатом является бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. При этом большинство делегатов представляют правящую партию «Грузинская мечта».

Новое голосование пройдет по системе «150+150». Половина выборщиков будет из парламента Грузии, а другая половина из числа представителей регионов страны.

В свою очередь, нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестам оппозиции, которые продолжаются уже третью неделю. Она заявила, что является единственным легитимным представителем государства. Оппозиция не выдвинула своего кандидата в президенты, мотивируя решение бойкотом результатов парламентских выборов 26 октября.

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