Новым президентом Грузии станет бывший футболист. Почему он оказался единственным кандидатом на выборах?

На выборах президента в Грузии выберут экс-футболиста Кавелашвили

14 декабря в Грузии состоятся выборы нового президента. Они станут первыми в истории страны, проходящими без прямого участия граждан. Коллегия из 300 человек выберет единственного кандидата от правящей партии «Грузинская мечта», бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии. Он является многократным чемпионом нескольких стран Бидзина Иванишвили основатель правящей партии «Грузинская мечта»

Новое голосование пройдет по системе «150+150». Половина выборщиков будет из парламента Грузии, а другая половина из числа представителей регионов страны.

Среди выборщиков будут представители Абхазии, которая является частью Грузии по конституции страны. Несмотря на отсутствие прямого контроля Тбилиси над этой территорией, на выборах будут голосовать депутаты от Абхазии, избранные 30 лет назад.

Когда и почему была изменена процедура выборов президента Грузии? В 2018 году была принята новая версия Конституции Грузии. По ней менялась система голосования на парламентских и президентских выборах. На последних была предусмотрена отмена прямого голосования населения. Президент в Грузии с 2018 года — должность номинальная. По новой Конституции он ограничен в своих полномочиях в пользу премьер-министра и парламента. Тогда они были представлены представителями партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Многие эксперты, в том числе и российские, тогда заявляли, что это сделано с целью укрепления «Мечты» у власти на более длительный срок. Основным лоббистом поправок как раз была эта политическая сила. Выборы президента Грузии прошли до официального вступления конституционных поправок в силу. Поэтому они прошли как последние прямые выборы президента в стране на данный момент.

Бидзина Иванишвили Бидзины Иванишвили. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кто такой Михаил Кавелашвили?

Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинской мечты» является бывший футболист, игравший в разных советских командах, а также в национальной сборной Грузии. У Михаила Кавелашвили нет высшего образования. И несмотря на то, что этот критерий не является обязательным для главы государства, факт отсутствия высшего образования у потенциального президента вызвал волну критики в обществе.

Экс-футболист стал одним из главных инициаторов закона об иноагентах, который стал причиной массовых протестов по всей Грузии весной 2024 года.

Ранее фото Михаила Кавелашвили Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почему оппозиция Грузии не выдвинула своего кандидата?

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестам оппозиции, которые вспыхнули заново и продолжаются уже третью неделю. Она заявила, что является единственным легитимным представителем государства.

Остается один конституционный легитимный институт. И это я Саломе Зурабишвили президент Грузии

Представители оппозиции, получившие меньшинство в парламенте после выборов 26 октября, отказались от участия в заседаниях до назначения повторных выборов. Таким образом, они не выдвинули своего кандидата в президенты, мотивируя решение бойкотом результатов выборов 26 октября. Тогда большинство в парламенте закрепилось за правящей «Грузинской мечтой».

Сейчас оппозиция в Грузии представлена разными партиями. Главной из них является «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. Она была правящей партией в момент нахождения Саакашвили у власти с 2004 по 2012 года.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили Саломе Зурабишвили. Фото: РИА Новости

Что планирует делать оппозиция во время выборов?

Оппозиция Грузии не признает выборы президента, как и выборы в парламент 26 октября. Они не считают нынешний парламент и его последующие решения легитимными. Сейчас оппозиционеры добиваются проведения повторного голосования.

12 декабря неназванный источник РИА Новости в Грузии сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента страны 14 декабря. По его словам, нынешний президент планирует предъявить требование «Грузинской мечте» сложить полномочия в ультимативной форме и назначить в новое правительство представителей грузинских отрядов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото протестов в Грузии, декабрь 2024 года Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ранее участники протеста в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Рядом с чучелом грузинского политика лежали цветы.

