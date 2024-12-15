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13:54, 15 декабря 2024Россия

11-летняя россиянка получила ожоги на кулинарном мастер-классе

11-летняя жительница Петербурга получила ожоги на кулинарном мастер-классе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ben bryant / Shutterstock / Fotodom  

Несовершеннолетняя россиянка получила ожоги на кулинарном мастер-классе. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

11-летнюю жительницу Санкт-Петербурга вместе с другими детьми пригласили на праздник в студию «Вилка». Когда девочка готовила банан во фритюре и опустила его в раскаленное масло, плод взорвался.

Капли масла оставили ожоги на руке ребенка, при этом надлежащую первую помощь инструктор оказать не смог из-за отсутствия аптечки. В результате у девочки диагностировали термический ожог двух пальцев правой руки. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в декабре сообщалось, что в городе Воткинск в Удмуртии девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона.

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