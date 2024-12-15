Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 15 декабря 2024Россия

Приморский геодезист выжил после нападения медведя

В Приморье геодезисту удалось выжить после нападения медведя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Приморье мужчина выжил после нападения медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Топ-Новости VL».

Инцидент произошел 14 декабря в Кировском районе Приморского края. Медведь атаковал геодезиста, который проводил работы по прокладке просеки. «Мужчина жив, в сознании и находится в больнице», — заметили журналисты.

По их словам, напавший на геодезиста хищник — не тот же зверь, который растерзал охотника с заклинившим ружьем в лесу Кировского района несколькими днями раньше. Тогда мужчину спасти не удалось. Отмечается, что поиски обоих животных продолжаются.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов рассказал, что напавший на охотника медведь ушел в направлении, удаленном от населенных пунктов. Вторый зверь, судя по всему, находится в пяти километрах на удалении от поселений людей. «Однако поиски обоих животных сейчас продолжаются», — подчеркнул Шутов.

В начале декабря стало известно, что на Камчатке медведь растерзал одного из руководителей горно-металлургического комбината. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России. Она сравнила такой сценарий событий с самоубийством

      Российские военные освободили Веселый Гай в ДНР

      Двукратный олимпийский чемпион по плаванию назвал самые популярные виды спорта в России

      Раскрыта стоимость активов семьи Башара Асада

      Из-за смерти пациента интерната в российском городе возбудили уголовное дело

      Приморский геодезист выжил после нападения медведя

      В Москве зафиксировали январские сугробы высотой до 26 сантиметров

      Захарова раскритиковала слова посла ФРГ в России о мире на Украине

      Под Москвой мужчина проломил возлюбленной голову гантелью

      Захарова заявила о наказании для виновных в гибели российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше