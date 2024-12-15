Приморский геодезист выжил после нападения медведя

В Приморье геодезисту удалось выжить после нападения медведя

В Приморье мужчина выжил после нападения медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Топ-Новости VL».

Инцидент произошел 14 декабря в Кировском районе Приморского края. Медведь атаковал геодезиста, который проводил работы по прокладке просеки. «Мужчина жив, в сознании и находится в больнице», — заметили журналисты.

По их словам, напавший на геодезиста хищник — не тот же зверь, который растерзал охотника с заклинившим ружьем в лесу Кировского района несколькими днями раньше. Тогда мужчину спасти не удалось. Отмечается, что поиски обоих животных продолжаются.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов рассказал, что напавший на охотника медведь ушел в направлении, удаленном от населенных пунктов. Вторый зверь, судя по всему, находится в пяти километрах на удалении от поселений людей. «Однако поиски обоих животных сейчас продолжаются», — подчеркнул Шутов.

В начале декабря стало известно, что на Камчатке медведь растерзал одного из руководителей горно-металлургического комбината. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.