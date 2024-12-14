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07:23, 14 декабря 2024Россия

Медведь убил охотника с заклинившим ружьем

Медведь в Кировском районе Приморья убил охотника, у которого заклинило ружье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Медведь убил охотника, у которого заклинило ружье, в лесу Кировского района Приморья. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального охотнадзора.

«Мужчина пошел на охоту за медведем. Найдено его тело. Вероятно, у него заклинило ружье», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что трагедия произошла в 10 километрах от ближайшего населенного пункта. У погибшего было разрешение на охоту. Состояние медведя неизвестно, хищника разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Словакии ликвидировали медведя после нескольких нападений на людей, однако неизвестно, точно ли устранили то самое животное. Сомнения связаны с весом хищника.

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