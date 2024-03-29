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18:40, 29 марта 2024Из жизни

Власти ликвидировали «не того» медведя после нападения на людей на улицах города

В Словакии власти ликвидировали медведя после нападения на пятерых людей

Фото: Hans Veth / Unsplash

В Словакии ликвидировали медведя после нескольких нападений на людей, однако неизвестно, точно ли устранили то самое животное. Об этом сообщает BBC News.

17 марта взрослый бурый медведь зашел в небольшой город Липтовски Микулаш. Хищник начал бродить по улицам и напал на пятерых людей, включая десятилетнюю девочку. При этом двоим пострадавшим потребовалась помощь врачей. Часть нападений попала на запись камер наблюдения.

После инцидента власти инициировали поиски агрессивного животного. В течение десяти дней охотники искали хищника при помощи дрона и биометрических данных. Им удалось обнаружить некого медведя и убить его, чтобы избежать других возможных атак. Министр природных ресурсов Томас Тараба известил об этом общественность и поблагодарил всех причастных.

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При этом оппозиционные политики заподозрили правительство и ответственных лиц в недобросовестности и желании уладить проблему любой ценой. Михала Вьезик, экоактивист и член партии «Прогрессивная Словакия», считает, что министр и его подручные просто хотели побыстрее замять дело из-за приближающихся выборов. По его словам, охотники нашли «не того медведя». Якобы первоначально искали самца весом 80-100 килограммов, а жертвой в итоге стала медведица весом около 70 килограммов. Эти факты, по его словам, стали известны, потому что прохожий нашел на обочине бумаги, потерянные ответственными лицами.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех губачей. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями.

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      Антонина Черташ
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