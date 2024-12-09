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11:07, 9 декабря 2024Россия

Медведь растерзал руководителя российского комбината

На Камчатке медведь растерзал руководителя комбината
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Камчатке медведь растерзал одного из руководителей горно-металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, нападение животного произошло в Карагинском районе близ вахтового поселка. Мужчина, на которого напал медведь, работал в альянсе, куда входит Озерновский комбинат. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее в Приморском крае мужчина случайно наступил на медведя, после чего оказался в реанимации. Освободиться от хищника рыбаку помог спутник, который отвез друга в больницу.

ЖЗЛ
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