Медведь растерзал руководителя российского комбината

На Камчатке медведь растерзал руководителя комбината

На Камчатке медведь растерзал одного из руководителей горно-металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, нападение животного произошло в Карагинском районе близ вахтового поселка. Мужчина, на которого напал медведь, работал в альянсе, куда входит Озерновский комбинат. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее в Приморском крае мужчина случайно наступил на медведя, после чего оказался в реанимации. Освободиться от хищника рыбаку помог спутник, который отвез друга в больницу.