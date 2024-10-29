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08:28, 29 октября 2024Россия

Россиянин случайно наступил на медведя и поплатился

В Приморском крае рыбак пострадал при нападении медведя

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Приморском крае мужчина случайно наступил на медведя и поплатился, оказавшись в реанимации. Об этом пишет Amur Mash в Telegram.

По информации издания, двое рыбаков заночевали в машине возле реки Таежной в Тернейском районе. В ночное время под транспортное средство забрался дикий хищник. Когда утром один из мужчин покидал автомобиль, то спрыгнул на медведя, и тот вцепился россиянину в ногу.

Освободиться от хищника рыбаку помог спутник, который отвез друга в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Ранее в Приморском крае медведь забрался в дачный дом садового общества «Благовещенка» в поселке Лучегорск, где находились двое мужчин, и растерзал их. На следующий день, предположительно, этот же хищник проник в приют для бездомных собак, задрав около 30 из них. В результате зверя выследили специалисты и ликвидировали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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